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В офисах группы Fesco в Москве и Владивостоке прошли следственные действия
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В офисах группы Fesco в Москве и Владивостоке прошли следственные действия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ОФИСАХ ГРУППЫ FESCO В МОСКВЕ И ВЛАДИВОСТОКЕ ПРОШЛИ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ НЕ СВЯЗАНЫ, ПРЕТЕНЗИЙ К РУКОВОДСТВУ НЕТ — ГРУППА
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