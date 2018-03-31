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Житель Адыгеи лишился денег с карты, сообщив ее реквизиты лже-покупателю
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Житель Адыгеи лишился денег с карты, сообщив ее реквизиты лже-покупателю 

АиФ Адыгея 31 минуту назад
Фото: АиФ Адыгея
Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
В полицию с заявлением обратился 42-летний житель Теучежского района. Незадолго до этого он разместил в сети Интернет объявление о продаже своего имущества. С ним связался «покупатель», который попросил сообщить реквизиты банковской карты, чтобы тут же перечислить предоплату.
Доверчивый мужчина продиктовал все данные. Почти сразу с его счета пропало более 25 тысяч рублей.
«Мы призываем граждан быть бдительными при совершении сделок с использованием сети Интернет. В случае, если в отношении вас пытаются совершить мошенничество, незамедлительно обращайтесь в полицию», — рассказали в МВД.
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