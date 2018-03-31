Экс-главу «Интэкса» подозревают в хищении 668 млн

Экс-глава компании «Интэкс» Максидов подозревается в хищении 668 млн рублей

Руководитель компании, входящей в группу "Сумма", экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов, который был задержан вместе с владельцами группы "Сумма", братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, подозревается в хищении более 668 млн рублей.

Об этом сообщил следователь в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании Максидову меры пресечения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.