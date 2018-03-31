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Экс-главу «Интэкса» подозревают в хищении 668 млн
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Экс-глава компании «Интэкс» Максидов подозревается в хищении 668 млн рублей 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
Руководитель компании, входящей в группу "Сумма", экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов, который был задержан вместе с владельцами группы "Сумма", братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, подозревается в хищении более 668 млн рублей.
Об этом сообщил следователь в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании Максидову меры пресечения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Действуя в составе преступного сообщества, он похитил не менее 668,9 млн рублей", — сказал следователь.
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Источник: совладельца "Суммы" допросили в рамках трех дел о мошенничестве Бывший мэр Ярославля попросил о помиловании Дацик обжаловал приговор по делу о нападении на подпольный публичный дом в Петербурге
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