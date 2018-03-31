Ещё
Суд назвал статьи обвинения братьев Магомедовых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд назвал статьи обвинения братьев Магомедовых 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы считают, что совладельцы группы «Сумма» Магомед и Зиявудин Магомедовы участвовали в хищениях, растрате и создании преступного общества, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы.
"Магомеда Магомедова подозревают в организации преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160). Зиявудина Магомедова подозревают по аналогичным статьям. (Артура) Максидова (руководитель компании, входящей в группу «Сумма» — "Газета.Ru") в свою очередь, подозревают в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ)", — сказала судебный пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.
По ее словам, фигурантам дела может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что совладельцев группы «Сумма» задержали по подозрению в крупных бюджетных хищениях.
Газета.Ru: последние новости
Совладельцев группы "Сумма" задержали по подозрению в крупных бюджетных хищениях Суд оставил Савченко под арестом Шакро Молодой получил почти 10 лет колонии
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд117
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»290
Трагически погиб актер Евгений Сапаев201
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность129
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов68
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение