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Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ из-за хищений активов
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Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ из-за хищений активов 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов заявил, что неоднократно обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Об этом сообщает РИА «Новости».
"Эти средства увели граждане Украины, но их ловить никто не хочет", — сказал Магомедов.
Как отмечается, группе «Сумма» в ОЗК принадлежит 50% минус одна акция.
Ранее сообщалось, что суд арестовал брата совладельца группы компаний «Сумма» Магомеда Магомедова.
Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.
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