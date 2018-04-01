Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ из-за хищений активов

Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов заявил, что неоднократно обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Об этом сообщает РИА «Новости».

"Эти средства увели граждане Украины , но их ловить никто не хочет", — сказал Магомедов.

Как отмечается, группе «Сумма» в ОЗК принадлежит 50% минус одна акция.

Ранее сообщалось, что суд арестовал брата совладельца группы компаний «Сумма» Магомеда Магомедова

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.