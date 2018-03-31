МВД вменило Артуру Максидову хищение около 670 млн рублей

Следственный департамент МВД инкриминирует главе компании «Интэкс», входящей в холдинг «Сумма», Артуру Максидову хищение около 670 млн рублей.

Как передает корреспондент Business FM, об этом заявил следователь в Тверском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства об аресте Максидова.

«Действуя в составе преступного сообщества он похитил не менее 668 950 тысяч рублей», — сказал представитель Следственного департамента МВД.

Артур Максидов был задержан накануне, 30 марта в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Вместе с ним по делу проходят владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.