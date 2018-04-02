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В Бору мужчина и его сын-подросток напали на магазин
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В Бору мужчина и его сын-подросток напали на магазин 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Обоих задержали почти сразу после совершения преступления, сообщает региональное управление следственного комитета.
На магазин на улице Чугунова двое налетчиков напали днем 31 марта. Угрожая продавцу ножом, они забрали из кассы деньги — почти 20 тысяч рублей. Они скрылись до приезда сотрудников Росгвардии. Но убежать далеко они не смогли — их задержали в ближайшем лесном массиве.
«Оба подозреваемых сознались в содеянном. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его отец (он ранее был судим за убийство) заключен под стражу», — рассказали в следственном комитете.
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