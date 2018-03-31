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Пенсионера из Соснового Бора задержали за «минирование» магазина
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Пенсионера из Соснового Бора задержали за «минирование» магазина 

Ivyborg.ru 1 час назад
В городе Сосновый Бор сотрудники полиции задержали пожилого мужчину с весьма нестандартным чувством юмора. Он по телефону «заминировал» один из продуктовых магазинов города.
Проведённый прибывшими на место взрывотехниками и сотрудниками органов осмотр показал, что никаких опасных предметов в магазине под названием «Таллин» обнаружено не было.
Зато, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейским удалось установить местонахождение и личность человека, который решил поиздеваться над правоохранителями. Как ни странно, им оказался 74-летний местный житель.
В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело.
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