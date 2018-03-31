Перед тем как похитить у женщины сумку, грабитель помог ей донести тяжелые пакеты

Сердобольный незнакомец оказался обычным охотником за наживой. Жительницу Сызрани ограбил мужчина, который перед этим помог ей донести пакеты с покупками домой.

В полицию обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что у нее похитили сумочку, в которой находились деньги и телефон. Потерпевшая возвращалась из магазина с тяжелыми пакетами. По дороге ей встретился мужчина, предложивший помочь с ношей. Незнакомец проводил женщину и даже занес покупки в дом.

Потом помощник неожиданно схватил сумку, принадлежащую женщине. Она попыталась вернуть свое имущество, но ничего не вышло. Грабитель оттолкнул потерпевшую и пригрозил расправиться с ней. Затем злоумышленник скрылся.

Вскоре оперативниками была установлена личность предполагаемого преступника. 33-летний подозреваемый приезжал в гости к своему знакомому в Сызрань. Сам он жил в районе. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».