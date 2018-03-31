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Перед тем как похитить у женщины сумку, грабитель помог ей донести тяжелые пакеты
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Перед тем как похитить у женщины сумку, грабитель помог ей донести тяжелые пакеты 

ТРК Губерния 1 час назад
Сердобольный незнакомец оказался обычным охотником за наживой. Жительницу Сызрани ограбил мужчина, который перед этим помог ей донести пакеты с покупками домой.
В полицию обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что у нее похитили сумочку, в которой находились деньги и телефон. Потерпевшая возвращалась из магазина с тяжелыми пакетами. По дороге ей встретился мужчина, предложивший помочь с ношей. Незнакомец проводил женщину и даже занес покупки в дом.
Потом помощник неожиданно схватил сумку, принадлежащую женщине. Она попыталась вернуть свое имущество, но ничего не вышло. Грабитель оттолкнул потерпевшую и пригрозил расправиться с ней. Затем злоумышленник скрылся.
Вскоре оперативниками была установлена личность предполагаемого преступника. 33-летний подозреваемый приезжал в гости к своему знакомому в Сызрань. Сам он жил в районе. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».
В ГУ МВД России по Самарской области также сообщили, что похищенными деньгами предполагаемый злоумышленник распорядился по собственному усмотрению: купил спиртное. А телефон подозреваемый потерял, если верить его словам. Следствие по данному делу продолжается.
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