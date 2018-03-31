Миллиардер Магомедов доставлен в суд

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Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов доставлен в Тверской суд Москвы 

Rambler News Service 2 часа назад
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов доставлен в Тверской суд Москвы для избрания меры пресечения, сообщает корреспондент RNS.
>>В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения
Днём ранее следственные органы провели беседу с главой группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым, рассказывал RNS представитель группы. Она опровергала информацию о его задержании и обысках в офисе группы.
«Обыски не проводились. Магомедов не задержан. Он общался со следственными органами. Задержаний не было», — отмечала она.
По данным «Коммерсанта», братья Магомедовы и еще несколько топ-менеджеров группы «Сумма» были задержаны в ночь на 31 марта. Им вменяются действия, квалифицированные по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), однако ожидается, что в итоге речь будет идти о ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). По данным издания, обыски в группе «Сумма» проводились по делу о хищении более 752 млн руб. при строительстве «Арена Балтика» в Калининграде. Этот стадион возводится к чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».
Группа «Сумма» — российская компания, объединяющая активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.
Магомедов является владельцем и председателем совета директоров группы «Сумма», владеющей компаниями Fesco (компания также владеет 25,1% в «Трансконтейнере»), 50% минус одна акция «Объединённой зерновой компании», «Глобалэлектросервис», «Интэкс», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта.
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