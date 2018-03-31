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У приморца угнали автомобиль и случайно сожгли его
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У приморца угнали автомобиль и случайно сожгли его 

Prim.News 1 час назад
Задержан подозреваемый в преступлении.
В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило заявление жителя села Новомихайловка о краже автомобиля. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 100 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев происшествия.
Мужчина сообщил, что неизвестные путем свободного доступа похитили его автомобиль марки Тойота Калдина.
Установлено, что иномарка находилась в гараже, принадлежащем заявителю. Ворота гаража запорного устройства не имеют. Ключи от автомобиля мужчина оставил в замке зажигания.
Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, угнал автомобиль. Впоследствии, иномарка была обнаружена сгоревшей в 3 километрах от дома заявителя на обочине дороги.
В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан ранее судимый за аналогичные преступления 20-летний житель села Новомихайловка. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, пояснив, что данное преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения, что злого умысла не имел, просто хотел покататься. По дороге, испугавшись, что его могут задержать сотрудники Госавтоинспекции, злоумышленник остановился на обочине, вышел из машины и убежал. А в салоне машины у него упала зажженная сигарета, от которой и произошло возгорание автомобиля.
Дознавателем отделения полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Чугуевскому району.
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