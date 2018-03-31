У приморца угнали автомобиль и случайно сожгли его

Задержан подозреваемый в преступлении.

В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило заявление жителя села Новомихайловка о краже автомобиля. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 100 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев происшествия.

Мужчина сообщил, что неизвестные путем свободного доступа похитили его автомобиль марки Тойота Калдина.

Установлено, что иномарка находилась в гараже, принадлежащем заявителю. Ворота гаража запорного устройства не имеют. Ключи от автомобиля мужчина оставил в замке зажигания.

Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, угнал автомобиль. Впоследствии, иномарка была обнаружена сгоревшей в 3 километрах от дома заявителя на обочине дороги.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан ранее судимый за аналогичные преступления 20-летний житель села Новомихайловка. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, пояснив, что данное преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения, что злого умысла не имел, просто хотел покататься. По дороге, испугавшись, что его могут задержать сотрудники Госавтоинспекции , злоумышленник остановился на обочине, вышел из машины и убежал. А в салоне машины у него упала зажженная сигарета, от которой и произошло возгорание автомобиля.