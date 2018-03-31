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Отмывали миллионы
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Миллиардер Магомедов доставлен в суд

Отмывали миллионы 

ТВ-МИГ 34 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса capost.media
Во Владимире вынесен приговор трем жительницам областного центра, которые признаны виновными в незаконной банковской деятельности, а также изготовлении, приобретении, хранении и сбыте поддельных платежных карт.
Установлено, что пять лет назад две жительницы Владимира разработали схему личного обогащения и втянули в свою авантюру свою ровесницу 1982 года рождения.
Женщины на подставных людей регистрировали фирмы-однодневки, создавали фиктивный документооборот по заключению сделок и обналичивали своим клиентам деньги. От такого отмывания денег женщины получали определенный процент.
Как отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры, за время существования подпольного бизнеса через руки женщин прошло около 500 миллионов рублей, из которых на счета заказчиков было перечислено 300 миллионов, оставшаяся сумма была передана клиентам.
Сами банкиршы, по версии следствия, обогатились на 15 миллионов рублей. Женщины свою вину признали полностью. Ленинский районный суд города Владимира приговорил двух организаторов к 2,5 годам условного срока и штрафу в размере 400 тысяч рублей, третья женщина получила два года условно и штраф в размере 150 тысяч рублей.
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