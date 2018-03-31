Уголовное дело против сооснователей группы «Сумма» возбуждено по трём статьям

Их подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Главе компании, входящей в холдинг «Сумма», Артуру Максидову вменяют участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения и крупном мошенничестве.

Фигурантам грозит максимум 20 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости

В Тверской суд Москвы уже поступило ходатайство следствия об аресте подозреваемых.