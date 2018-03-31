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Уголовное дело против сооснователей группы «Сумма» возбуждено по трём статьям
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Уголовное дело против сооснователей группы «Сумма» возбуждено по трём статьям 

Говорит Москва 1 час назад
Их подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Главе компании, входящей в холдинг «Сумма», Артуру Максидову вменяют участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения и крупном мошенничестве.
Фигурантам грозит максимум 20 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
В Тверской суд Москвы уже поступило ходатайство следствия об аресте подозреваемых.
Официальный представитель МВД Ирина Волк проинформировала, что дело против бизнесменов возбуждено «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных денег, выделенных, в том числе, на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».
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