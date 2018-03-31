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Жительница Чебоксар привлекается к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере
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Жительница Чебоксар привлекается к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
Следственная часть следственного управления УМВД России по г. Чебоксары возбудила уголовное дело в отношении 37-летней жительницы города по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество в особом крупном размере».
Начиная с прошлого года, в полицию поступают заявления от знакомых горожанки, которые отдали ей в долг «на развитие бизнеса» крупные суммы денег — от ста тысяч до нескольких миллионов рублей — и не дождались ни обещанных процентов, ни возврата основного займа. Женщина обладала таким даром убеждения, что большинство пострадавших оформило на себя кредиты и теперь вынуждено расплачиваться за свою доверчивость с банками. Никакого имущества, на которое можно было бы наложить арест и вернуть деньги потерпевшим, у подозреваемой не оказалось.
В настоящее время следствие располагает информацией о причастности подозреваемой к десяти фактам хищений путем обмана граждан на сумму порядка семи миллионов рублей. Расследование продолжается.
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