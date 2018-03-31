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Житель Сарова убил знакомого из-за долга и спрятал тело
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Житель Сарова убил знакомого из-за долга и спрятал тело 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Сарове задержан 34-летний местный житель по подозрению в убийстве знакомого. Роме того, он похитил у погибшего деньги и сотовый телефон. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Ранее в следственные органы обратилась женщина, которая заявила о пропаже своего 35-летнего родственника. Выяснилось, что 27 марта во время обеденного перерыва он вышел с работы и не вернулся. Дома мужчина также не появился.
Подозреваемый в убийстве мужчины был задержан уже на следующий день. По версии следствия, ранее злоумышленник взял у знакомого в долг 23 тысячи рублей. В тот день мужчины встретились, и подозреваемый, не желая отдавать деньги, до смерти избил потерпевшего. Затем злоумышленник спрятал тело.
В содеянном подозреваемый сознался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Напомним, в Выксе судят 46-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы и покушение на ее бывшего любовника.
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