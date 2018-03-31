Военнослужащий застрелил сослуживца в военкомате

Военнослужащий застрелил сослуживца в здании военкомата в городе Талдыкоргане на юге Казахстана.
Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.
«31 марта текущего года в Департаменте по делам обороны Алматинской области произошёл инцидент, в ходе которого военнослужащий застрелил своего сослуживца. В настоящее время по данному факту уполномоченными органами начато расследование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что здание военкомата было оцеплено.
Ранее сообщалось, что в Марьинке Донецкой области Украины военнослужащий ВСУ застрелил сослуживца.