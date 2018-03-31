Военнослужащий застрелил сослуживца в военкомате

В Казахстане военнослужащий застрелил сослуживца в здании военкомата

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

«31 марта текущего года в Департаменте по делам обороны Алматинской области произошёл инцидент, в ходе которого военнослужащий застрелил своего сослуживца. В настоящее время по данному факту уполномоченными органами начато расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что здание военкомата было оцеплено.