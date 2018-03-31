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Девушка ударила домодедовского пограничника за отказ пропустить мужа
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Девушка ударила домодедовского пограничника за отказ пропустить мужа 

360tv.ru 52 минуты назад
Сотрудника пограничной службы аэропорта Домодедово избила 19‐летняя девушка, которая опоздала на рейс из-за недопуска ее мужа к вылету. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне, 30 марта.
Собеседник сайта пояснил, что  37-летний
пострадавший с травмой лица своевременно обратился за медицинской помощью. Врачи поставили ему диагноз — ушиб мягких тканей лицевой области. Затем потерпевший написал письменное заявление в полицию о принятии мер к его обидчице.
Он утверждает, что девушка вошла в комнату старшего наряда пограничников и нанесла ему телесные повреждения. Полиция назначила доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
В феврале сообщалось, что агрессивный ямалец сломал руку полицейскому. Неоднократно судимый житель города
Тарко-Сале
нанес травму сотруднику, когда тот пытался задержать его, сообщило агентство Ura.ru.
Следователи возбудили уголовное дело против
26-летнего. Страж порядка получил закрытый перелом кости, что расценивается как средний вред здоровью.
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