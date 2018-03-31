Лидер партии националистов Белецкий заочно арестован в Москве по обвинению в экстремизме

МОСКВА , 31 марта. / ТАСС /. Мещанский суд Москвы заочно арестовал лидера незарегистрированной партии националистов Ивана Белецкого , обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Белецкого меру пресечения заочно в виде содержания под стражу на два месяца", — сказал представитель суда. Избранная Белецкому мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию , либо с момента его задержания на территории РФ.

Белецкому заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.