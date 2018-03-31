34-летний житель Сарова убил своего кредитора

Было установлено, что накануне пропавший вышел из здания, расположенного в г. Саров. После обеда на работу не вернулся, и домой также не пришел.

Следователи в кратчайшие сроки провели поисковые мероприятия и необходимые следственные действия совместно с оперативниками МУ МВД РФ по ЗАТО г. Саров, и установили, что исчезнувший стал жертвой жестокого преступления.

По версии следствия, 27 марта потерпевший встретился с 34-летним местным жителем, который брал у него взаймы 23 тыс. руб. Должник не желал отдавать долг, избил своего кредитора до смерти, а затем спрятал тело. Он также похитил деньги, которые были при погибшем, и его сотовый телефон.

Подозреваемый в совершении убийства задержан, и уже сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование возбужденного уголовного дела продолжается.