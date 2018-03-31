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34-летний житель Сарова убил своего кредитора
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34-летний житель Сарова убил своего кредитора 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
28 марта по заявлению родственницы следователи СО ЗАТО г. Саров СУ СК РФ по Нижегородской области организовали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Нижегородской области.
Было установлено, что накануне пропавший вышел из здания, расположенного в г. Саров. После обеда на работу не вернулся, и домой также не пришел.
Следователи в кратчайшие сроки провели поисковые мероприятия и необходимые следственные действия совместно с оперативниками МУ МВД РФ по ЗАТО г. Саров, и установили, что исчезнувший стал жертвой жестокого преступления.
По версии следствия, 27 марта потерпевший встретился с 34-летним местным жителем, который брал у него взаймы 23 тыс. руб. Должник не желал отдавать долг, избил своего кредитора до смерти, а затем спрятал тело. Он также похитил деньги, которые были при погибшем, и его сотовый телефон.
Подозреваемый в совершении убийства задержан, и уже сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Расследование возбужденного уголовного дела продолжается.
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