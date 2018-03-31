Как Шакро: МВД объявило «Сумму» Магомедова преступным сообществом 

В МВД рассказали некоторые детали о деле в отношении руководства холдинга «Сумма», в том числе его владельца миллиардера Зиявудина Магомедова.
передает, что в отношении задержанных владельцев возбуждено дело о преступном сообществе — такая статья, чреватая сроком до пожизненного, заставляет вспомнить дело «главного вора России»
Шакро Молодого. В субботу суд будет рассматривать ходатайства об аресте задержанных: Зиявудина Магомедова, его старшего брата Магомеда, а также главы входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс» Артура Максидова.
Представитель МВД Ирина Волк сообщила днем в субботу ТАСС: «Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (»Мошенничество") и статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения".
По ее данным, по этому делу накануне прошли следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах РФ. Сотрудникам Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России помогали ФСБ и Росгвардия.
О сути дела на момент написания заметки есть лишь неофициальные данные.
"Коммерсант" писал, что следственные действия в структурах «Суммы» накануне проводились в рамках расследования хищения более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу. В уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП).
"Лайф"
утверждает, что делу дали ход после жалобы губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Собеседник издания заявил, что компания Магомедова прекратила работы по возведению стадиона, и Алиханов «обратился за помощью к федеральному центру».
Группа «Сумма» владеет вместе с "Транснефтью" через совместное предприятие Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Стороны находятся в стадии переговоров по продаже доли группы «Сумма». ФАС уже удовлетворила ходатайство. Кроме того, группа «Сумма» владеет 32,5% акций головной компании холдинга Fesco — "Дальневосточное морское пароходство". Также холдингу принадлежит 50% минус одна акция «Объединенной зерновой компании», Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма Телеком».
Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One свыше 100 млн долларов. Forbes оценил состояние Зиявудина Магомедова в 2017 году в 1,4 млрд долларов, поставив его на 63-е место среди российских миллиардеров.