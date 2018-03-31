Как Шакро: МВД объявило «Сумму» Магомедова преступным сообществом

МВД рассказали некоторые детали о деле в отношении руководства холдинга «Сумма», в том числе его владельца миллиардера Зиявудина Магомедова.

передает, что в отношении задержанных владельцев возбуждено дело о преступном сообществе — такая статья, чреватая сроком до пожизненного, заставляет вспомнить дело «главного вора России

Шакро Молодого . В субботу суд будет рассматривать ходатайства об аресте задержанных: Зиявудина Магомедова, его старшего брата Магомеда, а также главы входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс» Артура Максидова.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила днем в субботу ТАСС : «Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (»Мошенничество") и статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения".

По ее данным, по этому делу накануне прошли следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах РФ. Сотрудникам Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России помогали ФСБ и Росгвардия.

О сути дела на момент написания заметки есть лишь неофициальные данные.

"Коммерсант" писал, что следственные действия в структурах «Суммы» накануне проводились в рамках расследования хищения более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу. В уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП).

"Лайф"

утверждает, что делу дали ход после жалобы губернатора Калининградской области Антона Алиханова . Собеседник издания заявил, что компания Магомедова прекратила работы по возведению стадиона, и Алиханов «обратился за помощью к федеральному центру».