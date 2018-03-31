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МВД подтвердило задержание миллиардера Магомедова и его брата
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МВД подтвердило задержание миллиардера Магомедова и его брата 

BFM.RU 1 час назад
Совладельцы группы компаний «Сумма» задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств, обыски прошли в 25 регионах России, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
«30 марта сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов», — рассказала Волк.
По ее данным, «следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем)».
Дело заведено «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».
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