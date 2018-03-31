Ещё
Задержаны грабители, нападавшие на АЗС в Казани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержаны грабители, нападавшие на АЗС в Казани 

АиФ Казань 14 минут назад
Фото: АиФ Казань
В Казани полицейские задержали двух местных жителей, которые нападали на автозаправочные станции и грабили их. На их счету, по предварительной версии, минимум два эпизода.
Первое сообщение о нападении поступило от сотрудников АЗС на трассе М7 рядом с Казанью накануне вечером. Двое неизвестных зашли на станцию и, угрожая кассиру пистолетом, похожим на боевой, потребовали выручку. Но сотрудники АЗС смогли отбиться.
Спустя всего 15 минут напали на соседнюю АЗС. Злоумышленники забрали у кассира всю выручку.
Нападавших долго искать не пришлось. Их задержали утром 31 марта в одном из домов на улице Адоратского в Казани.
«Задержанными оказались ранее судимые жители столицы республики, одному из которых 23 года, второму — 28 лет. У них обнаружили деньги и пистолет. По предварительным данным, пневматический», — рассказали в МВД.
АиФ Казань: последние новости
По делу Татфондбанка арестовали имущество Госжилфонда Оклеветавшего челнинских судей мужчину признали невменяемым В Казани задержали мужчину, который провозил наркотики в бисквитных рулетах
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полыхающая столичная высотка попала на видео56
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»408
2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог132
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей35
Миллиардеру Магомедову не дали улететь в Майами108
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение