Задержаны грабители, нападавшие на АЗС в Казани

Казани полицейские задержали двух местных жителей, которые нападали на автозаправочные станции и грабили их. На их счету, по предварительной версии, минимум два эпизода.

Первое сообщение о нападении поступило от сотрудников АЗС на трассе М7 рядом с Казанью накануне вечером. Двое неизвестных зашли на станцию и, угрожая кассиру пистолетом, похожим на боевой, потребовали выручку. Но сотрудники АЗС смогли отбиться.

Спустя всего 15 минут напали на соседнюю АЗС. Злоумышленники забрали у кассира всю выручку.

Нападавших долго искать не пришлось. Их задержали утром 31 марта в одном из домов на улице Адоратского в Казани.