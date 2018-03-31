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В Казани задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС
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В Казани задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС в Казани, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан. Как отмечается, нападения были совершены на АЗС на трассе М7. Сотрудники первой заправки смогли оказать сопротивление, однако при нападении на другую АЗС злоумышленникам удалось похитить все деньги из кассы.
Задержание было произведено утром 31 марта. Под стражу взяты ранее судимые жители Казани. В их отношении завели уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее m24 сообщало, что в Московской области вынесли приговор по делу о разбойных нападениях.
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