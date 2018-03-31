Ещё
МВД: Совладельцы группы компаний «Сумма» задержаны по делу о крупных бюджетных хищениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД: Совладельцы группы компаний «Сумма» задержаны по делу о крупных бюджетных хищениях 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Совладельцы группы компаний «Сумма» задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств, обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"30 марта были проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов", — сказала Волк. По ее данным, «следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (»мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") и статьей 210 УК РФ ("организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем")".
Отмечается, что дело заведено «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».
Прайм: последние новости
МВД: Совладельцы группы компаний "Сумма" задержаны по делу о крупных бюджетных хищениях Госдума во II чтении усиливает ответственность за кражу средств со счетов в банках Дело возбуждено в Хабаровске из-за невыплаты 24 млн руб зарплаты сотрудникам "Агроэнерго"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения178
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»217
РФ озвучила ответные меры против Британии218
В московском метро встали поезда20
Трагически погиб актер Евгений Сапаев164
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение