МВД: Совладельцы группы компаний «Сумма» задержаны по делу о крупных бюджетных хищениях

Ирина Волк. МОСКВА , 31 мар — ПРАЙМ. Совладельцы группы компаний «Сумма» задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств, обыски прошли в 25 регионах России , сообщила официальный представитель МВД

"30 марта были проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов , а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов", — сказала Волк. По ее данным, «следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (»мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") и статьей 210 УК РФ ("организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем")".

Отмечается, что дело заведено «по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».