Ещё
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении руководителей группы компаний «Сумма»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении руководителей группы компаний «Сумма» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении владельцев компании «Сумма».
— Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения, — пояснила Ирина Волк.
По данным пресс-службы ведомства, 30 марта полицейские совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) при поддержке Росгвардии провели масштабные следственные действия в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области. Во время спецоперации были задержаны причастные к совершению преступлений лица, изъяты доказательства их преступной деятельности.
— По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов, — добавила Ирина Волк.
На данный момент в суд направлены материалы для избрания меры пресечения в отношении задержанных.
Вечерняя Москва: последние новости
Шакро Молодой признан виновным по делу о вымогательстве Суд арестовал технического директора компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Правоохранительные органы изъяли у двух москвичей свыше 20 единиц огнестрельного оружия, 10 тысяч патронов и тротил
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения178
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»217
РФ озвучила ответные меры против Британии218
В московском метро встали поезда20
Трагически погиб актер Евгений Сапаев164
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение