Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении руководителей группы компаний «Сумма»

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении владельцев компании «Сумма».

— Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации , по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения, — пояснила Ирина Волк

По данным пресс-службы ведомства, 30 марта полицейские совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) при поддержке Росгвардии провели масштабные следственные действия в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве Московской области . Во время спецоперации были задержаны причастные к совершению преступлений лица, изъяты доказательства их преступной деятельности.

— По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов , а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов, — добавила Ирина Волк.

На данный момент в суд направлены материалы для избрания меры пресечения в отношении задержанных.