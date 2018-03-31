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Против владельцев компании «Сумма» возбуждено дело о мошенничестве и преступном сообществе
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Против владельцев компании «Сумма» возбуждено дело о мошенничестве и преступном сообществе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении владельцев компании «Сумма» о мошенничестве и преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", — сказала она.
ТАСС: последние новости
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