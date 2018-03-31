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В отношении владельцев компании «Сумма» возбуждено дело о мошенничестве
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В отношении владельцев компании «Сумма» возбуждено дело о мошенничестве 

Реальное время 1 час назад
Вчера бизнесмена Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма», допрашивали следователи из-за его конфликта с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Причиной конфликта стала ситуация со строительством футбольного стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, в котором принимало участие ОАО «Глобалэлектросервис» (дочерняя компания «Суммы»). Следствие уже выяснило, что песок, который закупался компанией при строительстве стадиона не отвечал требованиям проекта. Кроме того, из-за разницы в стоимости участникам махинации удалось сэкономить 750 млн рублей, которые и были, по версии следствия, похищены.
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