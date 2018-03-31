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Сотрудники МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами провели в 25 регионах следственные действия по уголовному делу о крупных…
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Сотрудники МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами провели в 25 регионах следственные действия по уголовному делу о крупных… 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
«Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
30 марта сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание причастных к совершению преступлений лиц, изъятие доказательств их преступной деятельности, обеспечение возмещения причиненного государству ущерба.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний „Сумма“ Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу „Сумма“, Артур Максидов.
В настоящий момент материалы для избрания задержанным меры пресечения направлены в суд. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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