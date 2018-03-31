Таксист в Ижевске украл карту нетрезвой клиентки и снял с нее деньги

Ижевск. Удмуртия . В столице Удмуртии задержан 27-летний водитель одной из служб такси. Его подозревают в краже 95 тыс. рублей с банковской карты своей клиентки.

Как сообщили в УМВД России по Ижевску, 45-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения возвращалась домой на такси. На следующий день она обнаружила пропажу банковской карты и мобильного телефона и обратилась в полицию.

Выяснилось, что водитель такси уже успел снять с карты деньги, воспользовавшись пин-кодом, который был записан на самой карте.

Установить его личность удалось после запроса в службы такси, а также благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленным в банкомате, где были сняты средства.

В ходе обыска по месту жительства сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенной суммы в размере 35 тыс. рублей. 60 тыс. рублей подозреваемый успел потратить.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшему»). За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.