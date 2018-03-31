В Самаре мужчина избил жену детским велосипедом и пытался задушить

Самаре полицейские разбираются в обстоятельствах семейного конфликта. К ним обратилась 34-летняя жительница одного из домов по улице Фасадной. Она сообщила, что безработный супруг угрожал ее убить. Как выяснилось, в тот день у пары произошла ссора, и во время словесной перепалки сначала супруг бросил в женщину детский велосипед, а затем набросился на нее с кулаками.

«Потерпевшая рассказала, что во время драки муж схватил ее за шею, и сдавливая пальцы, угрожал ее убить», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские опросили соседей семьи об инциденте, и у них появились основания, что женщина действительно могла опасаться за свою жизнь. В отношении семейного дебошира возбудили уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».