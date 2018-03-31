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В Краснознаменском районе двое обкрадывали односельчан
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В Краснознаменском районе двое обкрадывали односельчан 

Вести Калининград 32 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Двое местных обкрадывали своих же односельчан. Их задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в субботу, 31 марта.
«Как установили полицейские, 26-ти и 20-летний злоумышленники в феврале этого года похитили из сарая соседа электроинструменты на сумму более 30 тысяч рублей. А спустя месяц подозреваемые при помощи похищенного ранее лома взломали дом 70-летней пенсионерки и срезали ножовкой чугунные батареи вместе с металлическим котлом. Ущерб составил 20 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
В отношении задержанных следователи полиции возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и пунктом «а» части 3 статьи 158 «Кража с незаконным проникновением в жилище».
Полицейские изъяли часть похищенного имущества. По ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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