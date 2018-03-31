Бывшая глава госстройнадзора Кузбасса арестована после пожара в Кемерово

По версии следствия, в действиях Комковой, которая руководила ведомством до 2014 года, есть признаки злоупотребления должностными полномочиями. Обвинители считают, что она не запретила эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня», несмотря на самовольное возведение в 2013 году. Следствие сочло, что данное действие повлекло гибель посетителей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал гендиректора компании-собственника «Зимней вишни».