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Следствие просит арестовать братьев Магомедовых
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Следствие просит арестовать братьев Магомедовых 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Inc.
Тверской суд Москвы сегодня изберет меру пресечения владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову по делу о хищениях при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.
Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, Следственный департамент МВД планирует ходатайствовать об аресте предпринимателя и его брата, а также некоего Максидова. Она уточнила, что в настоящее время материалы в адрес суда не поступили и ожидаются «не раньше 15:00»
Как ранее сообщила газета «Коммерсантъ», владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и несколько человек из его окружения в пятницу были доставлены на допрос. После него бизнесмены были задержаны. В самой компании эту информацию пока не подтвердили.
Дело расследуется по статье «мошенничестве в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК). По информации издания, следственные действия проводились в рамках расследования факта хищениия более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. к Он возводится к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в этом году. Летом 2017 года по делу о мошенничестве при строительстве стадиона арестовали трех человек, в том числе бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова.
В уголовном же деле Магомедова и других есть еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП), сообщила газета «Коммерсантъ».
По данным ТАСС, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ провели обыски по 70 адресам. По предварительной информации, общая сумма ущерба оценивается в сумму более 2 млрд рублей.
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 Ещё 4 источника 
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