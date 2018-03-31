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СМИ сообщили о задержании миллиардера Зиявудина Магомедова на 48 часов
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СМИ сообщили о задержании миллиардера Зиявудина Магомедова на 48 часов 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
В суд доставили миллиардера, совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и Артура Максидова. Бизнесменов подозревают в мошенничестве при строительстве стадиона к ЧМ-2018. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Магомедов задержан на 48 часов. Он фигурирует в деле о хищении более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона «Арена Балтика». По данным Лайф, в офисах компаний, которыми владеет группа «Сумма», а также в квартирах и домах, принадлежащих Зиявудину и его брату Магомеду Магомедовым и членам их семей, прошли обыски. МВД обратилось в суд с просьбой об аресте миллиардера Зиявудина Магомедова, а аткже в отношении его брата.
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