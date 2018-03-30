Миллиардера Зиявудина Магомедова опросили следователи

Следственные органы допрашивают миллиардера Зиявудина Магомедова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на официального представителя бизнесмена. Причины следственных действий не сообщаются. Источники в окружении миллиардера также сообщили изданию, что сегодня в офисе группы «Сумма», которую контролирует бизнесмен, прошли обыски. По данным Telegram-канала «Нератька», причиной обысков стала неуплата налогов на 9 млрд руб. Также источники канала сообщили, что следственные действия могут быть связаны с прошедшими в Дагестане арестами высокопоставленных чиновников.

В свою очередь официальный представитель группы «Сумма» сообщил ТАСС , что Магомедов действительно общался со следственными органами, но это не был допрос, он не арестован.

«В «Сумме» обыски не проводились. Никто не арестован, не задержан. Магомедов действительно общался со следственными органами, но это был просто разговор», — сказал он.

Отвечая на вопрос о предмете общения, он отметил, что такой информации у него нет. «Интерфакс» сообщает, что информацию о проведенных обысках в компании опровергли.

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