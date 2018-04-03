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Неизвестные при попытке отобрать у мужчины иномарку в центре Москвы перевернули ее
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Неизвестные при попытке отобрать у мужчины иномарку в центре Москвы перевернули ее 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: riamo.ru
В столичном районе Якиманка группа неизвестных попыталась завладеть машиной водителя, но угодила в аварию, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Поздним вечером 2 апреля в службу «02» поступила информация о разбое на автозаправочной станции на ул. Коровий Вал. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили перевернутый автомобиль Kia Rio и его водителя 1991 г. рождения.
«Мужчина пояснил, что на ул. Малая Филевская к нему в машину подсели четверо или пятеро неизвестных. Угрожая ножом, злоумышленники пересадили водителя на заднее сидение и двинулись в неизвестном направлении. На ул. Коровий Вал, д. 9 сидевший за рулем преступник не справился с управлением, и иномарка перевернулась. После этого злоумышленники покинули салон машины и скрылись», — рассказали в пресс-службе.
По факту случившегося полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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