Неизвестные при попытке отобрать у мужчины иномарку в центре Москвы перевернули ее

Поздним вечером 2 апреля в службу «02» поступила информация о разбое на автозаправочной станции на ул. Коровий Вал. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили перевернутый автомобиль Kia Rio и его водителя 1991 г. рождения.

«Мужчина пояснил, что на ул. Малая Филевская к нему в машину подсели четверо или пятеро неизвестных. Угрожая ножом, злоумышленники пересадили водителя на заднее сидение и двинулись в неизвестном направлении. На ул. Коровий Вал, д. 9 сидевший за рулем преступник не справился с управлением, и иномарка перевернулась. После этого злоумышленники покинули салон машины и скрылись», — рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.