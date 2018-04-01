На юго‑востоке Москвы грабители похитили у мужчины телефоны и аксессуары на 450 тыс. рублей

На юго-востоке столицы двое неизвестных избили мужчину в автомобиле и похитили у пострадавшего пакет с телефонами и аксессуарами к ним на общую сумму 450 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве

По его словам, 31 марта в 00:22 в службу «02» от мужчины 1983 года рождения поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Наличная, дом 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 31 марта в 00:01 по указанному адресу двое неизвестных подошли к автомобилю Volkswagen Golf, в котором находился заявитель, нанесли ему несколько ударов по голове, открыто похитили из салона машины пакет, в котором находились телефоны сотовой связи, аксессуары для телефонов, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 450 тысяч рублей. Поданному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».