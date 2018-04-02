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Двое неизвестных с ножом и пистолетом напали на медклинику в центре Москвы, их добычей стали 30 тыс. руб.
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Двое неизвестных с ножом и пистолетом напали на медклинику в центре Москвы, их добычей стали 30 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Двое вооруженных мужчин напали на стоматологическую клинику в центре Москвы и украли из сейфа 30 тыс. руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Утром 1 апреля в полицию поступило сообщение о разбое на ул. Рабочая, д. 34, стр. 1. Как выяснилось, в стоматологическую клинику вошли двое неизвестных. Угрожая санитарке предметами, похожими на нож и пневматический пистолет, отняли у нее мобильный телефон и золотую цепочку, а также достали из сейфа принадлежащие клинике 30 тыс. руб.», — рассказали в полиции.
Встретив сопротивление со стороны врача клиники 1987 г. рождения, один из подозреваемых несколько раз выстрелил в сторону медика, после чего налетчики скрылись. Врач не обращался за медпомощью после инцидента.
«Материальный ущерб клинике составил 30 тыс. руб., ущерб причиненный санитарке устанавливается», — добавили в полиции.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
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