Двое неизвестных с ножом и пистолетом напали на медклинику в центре Москвы, их добычей стали 30 тыс. руб.

«Утром 1 апреля в полицию поступило сообщение о разбое на ул. Рабочая, д. 34, стр. 1. Как выяснилось, в стоматологическую клинику вошли двое неизвестных. Угрожая санитарке предметами, похожими на нож и пневматический пистолет, отняли у нее мобильный телефон и золотую цепочку, а также достали из сейфа принадлежащие клинике 30 тыс. руб.», — рассказали в полиции.

Встретив сопротивление со стороны врача клиники 1987 г. рождения, один из подозреваемых несколько раз выстрелил в сторону медика, после чего налетчики скрылись. Врач не обращался за медпомощью после инцидента.

«Материальный ущерб клинике составил 30 тыс. руб., ущерб причиненный санитарке устанавливается», — добавили в полиции.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».