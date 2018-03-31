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Двое грабителей ранили прохожего на северо‑востоке Москвы
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Двое грабителей ранили прохожего на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Двое неизвестных напали на мужчину и ранили его на северо-востоке столицы, они попытались отнять сумку с личными вещами, но грабеж не удался, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 30 марта в 23:37 на службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Москва, Высоковольтный проезд, дом №1, строение 20.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с резаной раной в области левой лопатки обнаружен неработающий мужчина 1969 года рождения, который пояснил, что 30 марта в 22:55 по указанному адресу двое неизвестных неустановленным предметом нанесли ему удар в спину, пытались завладеть сумкой с личными вещами, но ничего не взяв, скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в медучреждение. По данному факту следователи проводят проверку.
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