В Пионерском местный житель украл 14 метров электрического кабеля

На окраине Пионерского мужчина похитил 14 метров кабеля вместе с переносным устройством для заземления. Ущерб превысил 11 тысяч рублей. Теперь его грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в субботу, 3 марта.

«Полицейские выяснили, что в момент кражи линия находилась не под напряжением, о чем свидетельствовали установленные рядом таблички о ремонте. Этим решил воспользоваться 42-летний ранее судимый местный житель, который срезал кабель и сдал его на металлолом», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за это преступление — два года лишения свободы.