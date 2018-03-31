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В Пионерском местный житель украл 14 метров электрического кабеля
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В Пионерском местный житель украл 14 метров электрического кабеля 

Вести Калининград 29 минут назад
Фото: Вести Калининград
На окраине Пионерского мужчина похитил 14 метров кабеля вместе с переносным устройством для заземления. Ущерб превысил 11 тысяч рублей. Теперь его грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в субботу, 3 марта.
«Полицейские выяснили, что в момент кражи линия находилась не под напряжением, о чем свидетельствовали установленные рядом таблички о ремонте. Этим решил воспользоваться 42-летний ранее судимый местный житель, который срезал кабель и сдал его на металлолом», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за это преступление — два года лишения свободы.
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