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В Петербурге 85-летний пенсионер прогнал из дома вооруженного преступника
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В Петербурге 85-летний пенсионер прогнал из дома вооруженного преступника 

АиФ Санкт-Петербург 38 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге 85-летний пенсионер выгнал вооруженного преступника из своей квартиры, передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в ночь на 30 марта в Купчино, в доме №152/2 по Бухарестской улице.
Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже, разбив окно. Он направил на разбуженного хозяина жилплощади пистолет и потребовал отдать ему все деньги в доме, а потом для убедительности своих угроз даже выстрелил в сторону пожилого мужчины.
Пенсионер же в свою очередь нисколько не испугался. Он оказал преступнику достойный отпор и смог прогнать его из квартиры ни с чем. После этого он обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Ведется следствие.
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