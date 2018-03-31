В Петербурге 85-летний пенсионер прогнал из дома вооруженного преступника

Петербурге 85-летний пенсионер выгнал вооруженного преступника из своей квартиры, передает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в ночь на 30 марта в Купчино, в доме №152/2 по Бухарестской улице.

Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже, разбив окно. Он направил на разбуженного хозяина жилплощади пистолет и потребовал отдать ему все деньги в доме, а потом для убедительности своих угроз даже выстрелил в сторону пожилого мужчины.

Пенсионер же в свою очередь нисколько не испугался. Он оказал преступнику достойный отпор и смог прогнать его из квартиры ни с чем. После этого он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Ведется следствие.