Кемеровская чиновница Комкова пыталась скрыться от следствия по делу о пожаре в ТЦ

Глава инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилия Комкова пыталась скрыться от следствия вместо того, чтобы давать показания по громкому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Она улетела в Москву , чтобы отдохнуть у подруги. Об этом рассказал суду представитель областного главка Следственного комитета , передает «Интерфакс»

Он акцентировал внимание на том, что подозреваемая могла бы помочь в расследовании обстоятельств трагедии, но вместо того чтобы явиться к следователям, сбежала в Москву.

Пришлось использовать принудительную доставку в город Кемерово для того, чтобы она давала здесь пояснения

— представитель следствия.

Комкова заявила, что не скрывалась от следствия. 26 марта она взяла отпуск без содержания и 29 марта улетела в Москву, чтобы провериться у врача

из-за стресса, который был вызван трагедией.

У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного

— Танзилия Комкова.

В итоге суд арестовал чиновницу до 25 мая. Женщина проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что сгоревший торговый центр был возведен самовольно, без разрешения на строительство.

ЧП в Кемерове произошло 25 марта. В результате крупного возгорания погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок, еще 76 человек пострадали. Следователи возбудили уголовное дело и задержали несколько человек. После ЧП пожарные ведомства инициировали масштабные проверки по всей стране.

Ранее Заводский районный суд Кемерово арестовал до 25 мая гендиректора

ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»

Юлию Богданову, которой принадлежало здание ТРЦ «Зимняя вишня». Фигурантка дела заявила о том, что собирается обжаловать решение суда об аресте, передает Nation News.

Ей инкриминируют «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Подчиненные неоднократно уведомляли ее о неполадках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер и продолжала заниматься бизнесом.