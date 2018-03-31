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Тосненский работодатель пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского
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Тосненский работодатель пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Тосненском районе Ленобласти незадачливый работодатель пытался откупиться от сотрудника полиции, который пришёл по душу его наёмных работников, у которых не было гражданства. Теперь его ждут в суде.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти, вечером 27 марта в отделении МВД России по Тосненскому району в городе Тосно 33-летний мужчина попытался передать сотруднику ППС при исполнении 15 тыс. рублей. Такой, по его мнению, должна была быть плата за несоставление протоколов на троих гастарбайтеров, которые работали без разрешения на мужчину. Однако полицейский не оценил стараний работодателя и задержал его на месте с поличным.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».
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