В ЗАО аферист выманил у знакомой 660 тысяч рублей, предложив найти авто

В районе Солнцево ЗАО столичная полиция задержала мошенника, выманившего у 63-летней пенсионерки 660 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО Москвы , которое пришло в редакцию Sobesednik.ru , ранее в столичную полицию обратилась 63-летняя москвичка с заявлением на обманувшего ее знакомого.

По словам пенсионерки, мужчина предложил ей помощь в поиске угнанного у нее автомобиля Land Rover Discovery и взял за свою работу оплату в размере 660 тысяч рублей. Однако, получив деньги, аферист перестал выходить на связь.

После обращения женщины столичная полиция задержала 40-летнего ранее судимого мужчину. Предполагается, что злоумышленник воспользовался доверием женщины и не собирался помогать ей в поисках автомобиля.

По данному факту заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.