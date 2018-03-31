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В ЗАО аферист выманил у знакомой 660 тысяч рублей, предложив найти авто
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В ЗАО аферист выманил у знакомой 660 тысяч рублей, предложив найти авто 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В районе Солнцево ЗАО столичная полиция задержала мошенника, выманившего у 63-летней пенсионерки 660 тысяч рублей.
Как говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО Москвы, которое пришло в редакцию Sobesednik.ru, ранее в столичную полицию обратилась 63-летняя москвичка с заявлением на обманувшего ее знакомого.
По словам пенсионерки, мужчина предложил ей помощь в поиске угнанного у нее автомобиля Land Rover Discovery и взял за свою работу оплату в размере 660 тысяч рублей. Однако, получив деньги, аферист перестал выходить на связь.
После обращения женщины столичная полиция задержала 40-летнего ранее судимого мужчину. Предполагается, что злоумышленник воспользовался доверием женщины и не собирался помогать ей в поисках автомобиля.
По данному факту заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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