В Северной Осетии 17-летний юноша ударил ножом в грудь своего оппонента

Драка с поножовщиной произошла несколькими днями раньше на набережной Терека . Юноши выясняли отношения. В итоге 17-летний житель посёлка Заводского дважды ударил ножом в грудь второго участника потасовки.

Потерпевшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу. При операции врачам пришлось удалить ему часть лёгкого.

В отношении виновника ЧП возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину в содеянном он признал.