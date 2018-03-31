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В Северной Осетии 17-летний юноша ударил ножом в грудь своего оппонента
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В Северной Осетии 17-летний юноша ударил ножом в грудь своего оппонента 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Подростка, нанёсшего тяжёлое увечье своему противнику, задержали, сообщает ГУ МВД по Северной Осетии.
Драка с поножовщиной произошла несколькими днями раньше на набережной Терека. Юноши выясняли отношения. В итоге 17-летний житель посёлка Заводского дважды ударил ножом в грудь второго участника потасовки.
Потерпевшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу. При операции врачам пришлось удалить ему часть лёгкого.
В отношении виновника ЧП возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину в содеянном он признал.
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