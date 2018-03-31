В Саратове рецидивисты сдали в ломбард украденные с лестничной клетки санки 

В Саратове правоохранители задержали воров санок. Как сообщили в ведомстве, кража была совершена вчера на улице Рахова.
— Двое мужчин украли стащили санки-трансформер, — уточнили АиФ-Саратов в пресс-службе регионального ГУ МВД, — а затем сдали их в ломбард. И днем в участок заявил 27-летний парень, водитель такси. Он и сообщил о пропаже. По его словам, санки украли с лестничной площадки дома по улице Рахова. Ущерб оценили в 4500 рублей. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали два рецидивиста — мужчины 26 и 29 лет. Они рассказали, что сдали санки в скупку.