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Самарец стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством своей супруге
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев

Самарец стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством своей супруге 

Волга Ньюс 47 минут назад
К самарским полицейским за помощью обратилась 34-летняя жительница одной из квартир дома, расположенного на ул. Фасадной. Она рассказала, что ее безработный супруг угрожал ей расправой. Из собранных впоследствии сотрудниками полиции материалов следовало, что в тот день у пары на бытовой почве возник конфликт. После словесной перепалки в ход «пошел» детский велосипед, противоборство закончилась тем, что мужчина набросился с кулаками на свою супругу. Из опроса пострадавшей следовало, что во время потасовки муж схватил ее за шею и, сдавливая пальцы, высказал угрозы убийством. Сотрудники полиции пообщались с соседями потерпевшей и подозреваемого о произошедшем в квартире инциденте. В итоге появились основания полагать, что у заявительницы были основания опасаться осуществления угроз, высказанных в ее адрес.
Отделом дознания ОП№ 7 Управления МВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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