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Суд арестовал экс-начальницу Госстройнадзора по Кемеровской области
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев
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Суд арестовал экс-начальницу Госстройнадзора по Кемеровской области
РИА Новости
51 минуту назад
Фото:
РИА Новости
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СУД АРЕСТОВАЛ ЭКС-НАЧАЛЬНИЦУ ГОССТРОЙНАДЗОРА КУЗБАССА ПОСЛЕ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» ДО 25 МАЯ
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