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Пензенец украл «ГАЗель» и сдал ее на металлолом
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Пензенец украл «ГАЗель» и сдал ее на металлолом 

PNZdrive 53 минуты назад
Фото: PNZdrive
В Пензе полицейские нашли злоумышленника, угнавшего автомобиль «ГАЗель».
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отдел полиции №1 УМВД России по городу за помощью обратилась 56-летняя автоледи. По ее словам, на улице Тульской неизвестные с территории строящегося дома украли автомобиль ГАЗ-3302.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 34-летнего ранее имевшего проблемы с законом пензенца. Установлено, что машину он сдал в пункт приема металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе управления.
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