Пензенец украл «ГАЗель» и сдал ее на металлолом

Пензе полицейские нашли злоумышленника, угнавшего автомобиль «ГАЗель».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в отдел полиции №1 УМВД России по городу за помощью обратилась 56-летняя автоледи. По ее словам, на улице Тульской неизвестные с территории строящегося дома украли автомобиль ГАЗ-3302.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 34-летнего ранее имевшего проблемы с законом пензенца. Установлено, что машину он сдал в пункт приема металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе управления.