Безработный житель Самары во время ссоры угрожал расправой супруге 

В полицию Самары поступило заявление женщины, проживающей в одном из домов на улице Фасадной. Потерпевшая рассказала, что накануне у нее произошел конфликт с супругом. В момент накала страстей, когда все аргументы закончились, муж применил физическую силу: схватил заявительницу за горло и угрожал убийством. По данным ГУ МВД России по Самарской области, соседи пары подтвердили, что такой инцидент действительно был. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».