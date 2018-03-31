Безработный житель Самары во время ссоры угрожал расправой супруге 

ТРК Губерния: последние новости

715 тысяч рублей выманили московские мошенники у пенсионера из Самары

В Самаре задержали 36-летнюю женщину с крупной партией "синтетики"

Бывший осужденный обещал убить знакомую, если та не расскажет об изменах его подруги