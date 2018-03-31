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Безработный житель Самары во время ссоры угрожал расправой супруге
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев
Трагически погиб актер Евгений Сапаев

Безработный житель Самары во время ссоры угрожал расправой супруге 

ТРК Губерния 59 минут назад
В полицию Самары поступило заявление женщины, проживающей в одном из домов на улице Фасадной. Потерпевшая рассказала, что накануне у нее произошел конфликт с супругом. В момент накала страстей, когда все аргументы закончились, муж применил физическую силу: схватил заявительницу за горло и угрожал убийством. По данным ГУ МВД России по Самарской области, соседи пары подтвердили, что такой инцидент действительно был. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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